Погибшую на съемках с Болдуином оператора Галину Хатчинс вспомнили на премии "Оскар"

Девушка умерла из-за выстрела актера.

Погибшую на съемках с американским актером Алеком Болдуином оператора Галину Хатчинс (1979-2021) вспомнили на 94-ой торжественной церемонии кинопремии "Оскар". Трансляция велась на местном телеканале ABC. Известно, что женщина скончалась от случайного выстрела в Нью-Мексико, произошедшего во время съемок вестерна "Ржавчина" (Rust). На репетиции артист выстрелил из оружия, который по ошибке оказался заряжен боевыми патронами вместо холостых. Также пострадал режиссер картины Джоэл Соус.

Организаторы кинопремии почтили память и других деятелей киноиндустрии, умерших за минувший год. Акция сопровождалась фотографиями покойных актеров, режиссеров, сценаристов и других выдающихся мастеров Голливуда. В их числе были Дороти Стил (1926 - 2021), Дина Стоквелла (1936-2021), Бетти Уайт (1922-2021).

Напомним, что относительно дела по стрельбой, представители шерифа и прокуратура Санта-Фе ведут расследование. Болдуин виновным в произошедшем себя не считает. В начале декабря он заявил прессе, что не ожидает предъявления ему официальных обвинений из-за гибели коллеги по съемочной площадке.

Режиссер фильма "Власть пса" Джейн Кэмпион завоевала "Оскар".

Фото и видео: YouTube / СANAL+ Cinéma

