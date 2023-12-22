С начала 2024 года в Петербурге вынесли более 180 тыс. постановлений за неправильную парковку

За неоплату стоянки в зоне платной парковки оштрафовали 136,7 тыс. петербуржцев.

В Петербурге за I квартал 2024 года вынесли 183,4 тыс. постановлений за неправильную парковку в зоне действия знаков 3.27-3.30 "Остановка/стоянка запрещена". Об этом 26 апреля рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

За неоплату стоянки в зоне платной парковки оштрафовали 136,7 тыс. петербуржцев. Задержали и переместили на специализированные стоянки 24,2 тыс. транспортных средств.

Также стало известно количество поданных жалоб на вынесенные постановления. С начала этого года в судах рассмотрели 358 жалоб, отменено 64 постановления. Через электронную форму на сайте ведомства поступило свыше 7 тыс. обращений от горожан о нарушении правил стоянки.

Пешие инспекторы в зоне платной парковки выявили 11,7 тыс. машин с посторонними предметами на государственных регистрационных знаках, 12,9 тыс. автомобилей было без них. Более 3,4 тыс. машин припарковали на местах для инвалидов.

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Фото: Piter.TV