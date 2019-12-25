Данила Козловский снимет фильм по мотивам русской классики

Рабочее название картины "Тру рашен романс".

Актер и режиссер Данила Козловский рассказал о своем новом проекте. Он собирается снять фильм на тему семейных отношений. В основу картины лягут классические произведения русской литературы. Об этом пишет ТАСС.

Козловский признался, что уже давно хочет схлестнуть несколько произведений золотого периода русской классики и с помощью тех героев и характеров рассказать свою уникальную историю. Рабочее название проекта "Тру рашен романс".

Это как если представить себе, что где-то Толстой, Достоевский, Лермонтов, Пушкин отдыхают вместе и видят историю некоей семьи, после чего на свет рождается "Герой нашего времени", "Евгений Онегин", "Братья Карамазовы" и так далее. Отметил Данила Козловский

Ранее мы писали, что завершились съемки фильма с Козловским и Петровым в главных ролях.

Фото: Piter.TV