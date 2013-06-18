Завершились съемки фильма с Козловским и Петровым в главных ролях

История расскажет о двух друзьях, чья жизнь кардинально изменилась после командировки.

Завершились съемки многосерийного фильма режиссера Валерия Тодоровского под названием "Надвое". Об этом сообщается на "Кинопоиске". Главные роли в картине исполнили два самых востребованных российских актера Данила Козловский и Александр Петеров. Они впервые сыграли вместе в одном проекте.

"Надвое" – это история о двух лучших друзьях и коллегах Косте (Данила Козловский) и Сане (Александр Петров). Их жизнь кардинально меняется после командировки в Петербург, где они знакомятся с двумя девушками.

Главные женские роли исполнят Елизавета Базыкина и Ирина Старшенбаум. Продюсерами проекта выступили режиссер Валерий Тодоровский, а также Антон Златопольский и Вячеслав Муругов. Премьера состоится на телеканале "Россия-1" и онлайн-сервисе more.tv.

Ранее мы писали, что в Москве начались съемки фантастического триллера "Свободное падение".

Фото: пресс-служба телеканала "Россия-1"