Данила Козловский снова вышел на сцену театра в Петербурге

Козловский вернулся в МДТ спустя три года после паузы в карьере.

Актер Данила Козловский вернулся на сцену петербургского театра спустя три года перерыва и вновь принял участие в театральной постановке. 20 декабря он сыграл в спектакле "Вишневый сад" по пьесе Антона Чехова на сцене Малого драматического театра. Об этом сообщает "КП-Петербург".

В постановке МДТ Данила Козловский вышел на сцену вместе с Елизаветой Боярской и Ксенией Раппопорт. Спектакль стал первым театральным выступлением актера в Санкт-Петербурге после его отсутствия на сцене с 2022 года.

По словам зрителей, билеты на показ "Вишневого сада" были полностью раскуплены в течение двух дней после начала продаж. В день спектакля в зале был аншлаг. Как отмечают очевидцы, после завершения постановки зрители устроили продолжительные овации, которые длились около десяти минут.

Данила Козловский ранее служил в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге на протяжении нескольких лет. После 2022 года актер перестал участвовать в театральных постановках и не был задействован в новых проектах. В этот период он проживал в Соединенных Штатах Америки, где находился рядом с дочерью. В 2025 году актер вернулся в Россию. Информация о том, продолжит ли Данила Козловский постоянную работу в Малом драматическом театре, на данный момент официально не сообщалась.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург стал вторым по популярности направлением для отдыха на новогодние праздники.

Фото: кадр из сериала "Тринадцатая клиническая"