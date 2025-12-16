Спектакль "Верная жена"

Спектакль представят 8 июня в Молодежном театре на Фонтанке. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Эта история об отношениях внутри семьи. Жена узнает о том, что муж изменяет с лучшей подругой, но решает молчать и делать вид, что ничего не происходит. Ее сестра постоянно указывает на то, что муж главной героини – подлец и обманщик.

Женщина мила и добродушна со всеми, пресекает всякого, кто хочет сказать ей правду. Верная жена пытается выяснить, в какой момент ушла любовь, почему преданность стала условностью и что есть настоящее светлое чувство.

Фото: ВКонтакте / Молодежный театр на Фонтанке