Кракен VS подводники: на экраны выходит благородный экшен

Съемки проходили на действующей подводной лодке, а для создания образа кракена режиссер подробно изучал жизнь осьминогов.

В кинотеатре "Аврора" прошел премьерный показ экшен-фильма "Кракен" режиссера Николая Лебедева, создателя фильмов "Экипаж" и "Легенда №17". По сюжету экипаж подлодки с командиром Ворониным отправляется на поиски пропавшей субмарины и встречается с древним чудищем – кракеном. Это не только фильм-приключение, это история о мужественных и отважных людях, о силе братства, любви и взаимопощи.

Сегодня такого рода картины, мне кажется, очень важны для самосознания и уважения к себе, уважения к тем, кто так или иначе защищает твою страну. И в надежде, что та воля и та сила, что есть в картине, по крайней мере, которые хотелось дать зрителю, будем помогать ему переносить и переживать то, что происходит. Никита Михалков, продюсер фильма "Кракен"

Молодой командир Виктор Воронин, он умеет быстро принимать решения, слышать команду, а главное – в нем есть милосердие, любовь и внутренняя сила. Как отмечает сам Александр Петров, найти эти качества для своего героя помог капитан действующей подводной лодки.

Мне достаточно было, наверное, понять какую-то внутреннюю историю для себя от одной его фразы, когда он сказал: "О высоком часто задумываешься на глубине, а не на суше". Я за ним следил, наблюдал, смотрел, как он ведет себя, как взаимодействует со своими подчиненными. Александр Петров, исполнитель роли командира подводной лодки Виктора Воронина

Моряки сражаются с кракеном, но это не только морское чудовище, это еще и символ чего-то глубокого и неведомого внутри себя. Образ кракена создавался командой профессионалов в области компьютерной графики, работа только над этой частью шла 2 года. Авторы даже использовали игрушки: плюшевого осьминога и модели лодок.

Мы довольно долго изучали жизнь осьминогов: смотрели фильмы, видео, наблюдали за ними, маленькими и большими - это очень интересные существа. И с помощью игрушки я показывал, как он может двигаться, с какой точки его снимать, как он будет взаимодействовать с лодкой. Николай Лебедев, режиссер фильма "Кракен"

Съемки проходили в "морских" локациях: Мурманская область, город Североморск, а также в Туле и Москве. А основное место действия – океан и настоящая подводная лодка из состава Военно-морского флота России.

Самым запоминающимся был первый день съемок, тогда мы снимали подводную лодку. Мне надо было снять несколько эпизодов: в этот же день были должны были снять на пирсе начало и конец фильма. А лодка она уходит под воду быстро: нам сказали, что будет 20 минут, потом оказалось – 10 минут, и за эти 10 минут мы должны были снять все. Николай Лебедев, режиссер фильма "Кракен"

Одними из первых фильм оценили кадеты-нахимовцы, курсанты Военно-морского политехнического института и офицеры ВМФ России.

Как человек, который изучает данную специальность, и я знаю некоторые истории, то я могу подтвердить, действительно, такие мы подводники: один за всех, и все за одного, своих не бросаем. Илья Козырев, курсант Военно-морского политехнического института имени Кузнецова

Роль второго брата, командира пропавшей субмарины, исполнил Виктор Добронравов. Также в картине снимались Диана Пожарская, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Сергей Кемпо, Анна Каменкова и многие другие. Масштабная битва между кракеном и российскими подводниками запланирована на 17 апреля 2025 года.

Видео: Piter.TV, трейлер фильма "Кракен" / режиссер Николай Лебедев

Фото: кадры из фильма "Кракен" / Централ Партнершип