В Москве начались съемки фантастического триллера "Свободное падение"

В монофильме главную роль сыграет Александр Кузнецов.

В столице начались съемки фантастического триллера "Свободное падение", монофильма о недалеком будущем. Главную роль сыграет Александр Кузнецов. Режиссер проекта и соавтор сценария Олег Уразайкин. Отмечается, что для специалиста это дебют в полном метре.

По сюжету, из-за аварии на орбите Земли космонавт Максим Бортников оказывается один в открытом космосе. На связи с ним Анна, она находится на космической станции и тоже нуждается в помощи. Девушка уговаривает героя продолжать бороться и ведет его к спасательной капсуле.

Работа над проектом ведется болеет трех лет, уточняет генеральный продюсер Роман Борисевич.

"Свободное падение" станет первой в России картиной, которая будет полностью снята в виртуальных декорациях с применением новейших технологий. Такие технологии получили широкое распространение во время съемок сериала "Мандалорец". Благодаря им зрители почувствуют себя полноценными участниками невероятного космического путешествия. поделился Борисевич

Съемки в павильонах "Главкино" продлятся до августа.

Ранее мы писали, что в Москве начались съёмки фильма "Воланд" по мотивам романа "Мастер и Маргарита".

Фото: предоставлено организаторами