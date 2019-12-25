В Москве начались съёмки фильма "Воланд" по мотивам романа "Мастер и Маргарита"

В Москве начались съемки фильма "Воланд" по мотивам романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова. Об этом сообщила пресс-служба кинокомпании "Марс медиа".
Съемки фильма будут идти до конца октября в Москве, Петербурге и на Мальте.
Режиссером проекта выступает Михаил Локшин, который в 2020 году успешно дебютировал с мелодрамой "Серебряные коньки". Премьера фильма "Воланд" запланирована на конец 2022 года.
Роли Мастера и Маргариты исполнят Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.
В конце июня в Петербурге начали снимать новый сезон "Тайн следствия".
Фото: Instagram / @mars_media
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