В Москве начались съёмки фильма "Воланд" по мотивам романа "Мастер и Маргарита"

Съемки фильма будут идти до конца октября и пройдут в Москве, Санкт- Петербурге и на Мальте.

В Москве начались съемки фильма "Воланд" по мотивам романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова. Об этом сообщила пресс-служба кинокомпании "Марс медиа".

Съемки фильма будут идти до конца октября в Москве, Петербурге и на Мальте.

Режиссером проекта выступает Михаил Локшин, который в 2020 году успешно дебютировал с мелодрамой "Серебряные коньки". Премьера фильма "Воланд" запланирована на конец 2022 года.

Роли Мастера и Маргариты исполнят Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.

В конце июня в Петербурге начали снимать новый сезон "Тайн следствия".

Фото: Instagram / @mars_media