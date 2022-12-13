Советник Пушилина пригласил Козловского в Донбасс

Ян Гагин предложил решение спора между Виталием Бородиным и Данилой Козловским.

Советник временно исполняющего обязанности руководителя Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин пригласил актера Данилу Козловского и главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина посетить с официальным визитом Донбасс для того, чтобы они увидели своими глазами обстановку в регионе. Об этом эксперт рассказал в интервью журналистам "РИА Новостей".

Возможно, чтобы они провели какую-то творческую акцию, возможно, какой-то творческий вечер с теми же бойцами, которые воюют сейчас с нацистами. В конце концов, привезли бы какую-то гуманитарную помощь. Ян Гагин, советник главы врио ДНР

Напомним, что Виталий Бородин ранее направил заявление в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить Данилу Козловского на предмет дискредитации Вооруженных сил России. По его словам, артист уехал на территорию США после начала специальной военной операции, а также высказывался против ее проведения в социальных сетях. В ответ на эти обвинения актер также подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Позже Данила Козловский заявил, что распространяемая о нем информация в Интернете является ложной, так как он продолжает жить и работать в стране. В частности, выходить в театральными постановками на сцену петербургского Малого драматического театра.

Советник Пушилина назвал причину усиления обстрелов городов в ДНР из РСЗО.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости