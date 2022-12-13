Советник Пушилина назвал причину усиления обстрелов городов в ДНР из РСЗО

Ян Гагин рассказал о причине гибели мирного населения в регионе.

Советник временно исполняющего обязанности губернатора Донецкой народной республики Дениса Пушилина назвал журналистам "РИА Новостей" причину усиления обстрелов городов со стороны Вооруженных сил Украины в ДНР из реактивных систем залпового огня противников. По мнению Яна Гагина, реактивная артиллерия применяется врагами "вслепую". Силы ВСу были отброшены от прежних огневых рубежей. Специалист добавил, что противник вынужден пытаться откатиться в тыловую зону и прятать свои РСЗО. Это связано со стрельбой наугад. Зачастую такая тактика заставляет снаряды попадать с жилые массивы. По мнению Гагина, солдаты и офицеры ВСУ давно не задумываются о жертвах, которые появляются среди гражданского населения.

Обстрелы с применением реактивной артиллерии сейчас участились именно в связи с тем, что мы отодвигаем противника дальше от Донецка, дальше от своих рубежей. Ян Гагин, советник врио главы ДНР

Советник главы ДНР Гагин: мобилизация на востоке Украины "приобретает чудовищные формы" .

Фото и видео: Telegram / РИА Новости