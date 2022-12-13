Советник главы ДНР Гагин: мобилизация на востоке Украины "приобретает чудовищные формы"

Эксперт напомнил, что власти Киева отправляют на боевые действия тех, кого у них получилось схватить прямо на улицах.

Украинская мобилизация касается преимущественно восточных областей страны, но приобретает чудовищные формы. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал советник временно исполняющего обязанности губернатора Донецкой народной республики Ян Гагин. Эксперт пояснил прессе, что из опубликованных в социальных сетях видео и показаний военнопленных киевского режима можно сделать вывод о том, что в Одессе власти сформировали целый изолятор временного содержания мужчин, которые в будущем отправятся на боевые действия. Там находятся те, кого спецслужбы и военкомы хватают прямо на улицах, в квартирах и "аккумулируют" в ужасных условиях.

...В виду того, что с западных областей те, кто захотел сами, добровольно, они уже давно оказались в нацбатах, либо мы уже повыбивали их. Либо это население достаточно трусливое, которое тут же рвануло в Европу с начала боевых действий. Ян Гагин, советние главы ДНР

В ДНР не исключили попыток прорыва ВСУ в Артемовске, чтобы попробовать удержать город.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости