Украинская мобилизация касается преимущественно восточных областей страны, но приобретает чудовищные формы. Соответствующее заявление в ходе интервью с журналистами "РИА Новостей" сделал советник временно исполняющего обязанности губернатора Донецкой народной республики Ян Гагин. Эксперт пояснил прессе, что из опубликованных в социальных сетях видео и показаний военнопленных киевского режима можно сделать вывод о том, что в Одессе власти сформировали целый изолятор временного содержания мужчин, которые в будущем отправятся на боевые действия. Там находятся те, кого спецслужбы и военкомы хватают прямо на улицах, в квартирах и "аккумулируют" в ужасных условиях.
...В виду того, что с западных областей те, кто захотел сами, добровольно, они уже давно оказались в нацбатах, либо мы уже повыбивали их. Либо это население достаточно трусливое, которое тут же рвануло в Европу с начала боевых действий.
Ян Гагин, советние главы ДНР
В ДНР не исключили попыток прорыва ВСУ в Артемовске, чтобы попробовать удержать город.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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