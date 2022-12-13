В ДНР не исключили попыток прорыва ВСУ в Артемовске, чтобы попробовать удержать город

Ян Гагин оценил стремление Киева удержать контроль над городом.

Представители Донецкой народной республики не исключили попыток прорыва Вооруженными силами Украины в городе Артемовске (украинское название - Бахмут) для того, чтобы попробовать удержать город под контролем киевского режима. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал советник временно исполняющий обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Эксперт добавил, что город из крепости в настоящее время превращается для противника в "бахмутскую мясорубку"

Он давно называл его городом-крепостью, потеря которого будет потерей фронта в принципе. <...> Из города-крепости получилась просто вот "бахмутская мясорубка". Черная дыра, которая поглощает живую силу противника нашего. Ян Гагин, советник врио главы ДНР

Специалист отметил, что сейчас ВСУ не считаются с человеческими потерями в районе города, поэтому бросают туда все новые и новые силы. Ежедневно речь идет о сотнях тысяч человек. Ян Гагин полагает, что в текущей обстановке для Киева неправильно отправлять туда солдат, так как для ВСУ сложилась крайне невыгодная ситуация. При этом власти страны бросают на удержание города все новые резервы. В частности, в зону СВО переведет новый батальон. В России задаются вопросом о том, как именно ВСУ перебросят его в Артемовск по дорогам, которые контролируются российской артиллерией.

Советник Пушилина заявил, что российские силы контролируют почти половину Артемовска.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live