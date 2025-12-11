A24 представила трейлер романтической комедии "Драма"

Мировая премьера состоится 3 апреля 2026 года.

Киностудия A24 представила дебютный трейлер романтической комедии "Драма". Режиссером картины выступил Кристоффер Боргли, автор фильма "Герой наших снов".

Сюжет расскажет историю пары, которая переживает кризис незадолго до свадьбы. Неожиданные откровения будущих супругов разрушают представления одного из них о другом. Другие подробности сюжета не уточняются.

В главных ролях сыграли Роберт Паттинсон ("Довод", "Микки 17", "Маяк") и Зендея ("Дюна", "Величайший шоумен", "Эйфория"). Также в актерский состав картины вошли Алана Хаим, Мамуду Ати и Хейли Гейтс. Мировая премьера состоится 3 апреля 2026 года.

Видео: YouTube / A24