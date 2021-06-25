Спектакль "Женщины Есенина" покажут 23 декабря в Михайловском театре. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Женщины Есенина" является знаковым для театра МХАТа имени Горького. Постановку уже посмотрели порядка 70 тыс. зрителей.

Известно, что жизнь Сергея Есенина – вечные поиски счастья. Драма расскажет также о тайнах детства и семьи поэта.

В судьбе автора было несколько трагичных романов, они отразились в его поэзии. Почти все заканчивались не лучшим образом. Сергей Есенин посвящал возлюбленным стихи, однако не умел сохранить чувство надолго.

Фото: art-theatre.ru