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Спектакль "Женщины Есенина"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Женщины Есенина"

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Спектакль "Женщины Есенина" покажут 23 декабря в Михайловском театре. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Женщины Есенина" является знаковым для театра МХАТа имени Горького. Постановку уже посмотрели порядка 70 тыс. зрителей. 

Известно, что жизнь Сергея Есенина – вечные поиски счастья. Драма расскажет также о тайнах детства и семьи поэта. 

В судьбе автора было несколько трагичных романов, они отразились в его поэзии. Почти все заканчивались не лучшим образом. Сергей Есенин посвящал возлюбленным стихи, однако не умел сохранить чувство надолго. 

Фото: art-theatre.ru 

Теги: сергей есенин, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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