Спектакль "Женщины Есенина" является знаковым для театра МХАТа имени Горького. Постановку уже посмотрели порядка 70 тыс. зрителей.
Известно, что жизнь Сергея Есенина – вечные поиски счастья. Драма расскажет также о тайнах детства и семьи поэта.
В судьбе автора было несколько трагичных романов, они отразились в его поэзии. Почти все заканчивались не лучшим образом. Сергей Есенин посвящал возлюбленным стихи, однако не умел сохранить чувство надолго.
Фото: art-theatre.ru
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