Съемки фильма с Петровым в роли Есенина ограничат движение на Васильевском острове

Картина получила рабочее название "Декабрь".

В ближайшие дни в Василеостровском районе Петербурга съемки фильма ограничат движение по нескольким улицам. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Ограничения вводят на 4 и 5-й линиях В.О. от Большого проспекта до дома №28 и боковому проезду Большого проспекта от 4 и 5-й линий до Волжского переулка и по самому переулку. Остановка транспортных средств на этих улицах будет запрещена с 7 утра 27 января до 23:50 31 января.

В этот период времени здесь будут вестись съемки фильма режиссера Клима Шипенко под рабочим названием "Декабрь". Сюжет расскажет о последних днях жизни поэта Сергея Есенина. Главную роль исполнит Александр Петров. Также в картине снимутся Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилев, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Кирилл Нагиев и др. Премьера запланирована на конец 2021 – начала 2022 гг.

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Фото: Instagram / actorsashapetrov