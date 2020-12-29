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Alena_Zinovieva
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На ТНТ стартует новый сериал "Полет" с Михаилом Ефремовым

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Премьера состоится в понедельник, в 21:00.

В понедельник, 25 января, на телеканале ТНТ стартует показ нового сериала под названием "Полет". Режиссером выступил Петр Тодоровский-младший.

Сотрудники московской строительной компании собираются лететь в Пермь, но в зале вылета они понимают, что перепутали аэропорт. Чуть позже выясняется, что рейс, на который они опоздали, разбился сразу после вылета. Пережитый стресс заставляет героев задуматься о жизни и попытаться понять, чего им хочется на самом деле.

Каждый эпизод нового сериала посвящен истории одного из героев. В "Полете" сыграли Оксана Акиньшина, Никита Ефремов, Павел Табаков, Юлия Хлынина, Евгения Добровольская, Михаил Ефремов и др. Премьера также состоится на видеоплатформе Premier.

Ранее мы публиковали первый трейлер фантастического фильма "Годзилла против Конга".

Видео: YouTube / PREMIER

Теги: михаил ефремов, тнт
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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Аноним
Сегодня 11:20

Вообще люблю сериалы на ТНТ, лёгкие, не принужденные и ,практически всегда,интересные.Надеюсь этот окажется таковым!!!

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