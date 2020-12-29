Вышел первый трейлер фантастического фильма "Годзилла против Конга"

В трейлере показали кадры сражения двух титанов.

В сети появился трейлер фантастического фильма "Годзилла против Конга". Картина является продолжением "Вселенной монстров", в которую вошли такие фильмы, как "Годзилла", "Конг: Остров Черепа" и "Годзилла 2: Король монстров".

В ролике можно увидеть кадры сражения двух титанов. Причиной их вражды стало человечество, которое решило раскрыть тайну происхождения монстров.

Режиссерское кресло фильма занял Адам Вингард. В нем снялись Милли Бобби Браун, Александр Скарсгард, Кайл Чендлер и др. Премьера запланирована на 26 марта 2021 года.

Ранее мы писали, что сиквел "Последнего богатыря" собрал в прокате более 1,8 млрд рублей.

Видео: YouTube / WBRussia