Сиквел "Последнего богатыря" собрал в прокате более 1,8 млрд рублей

Премьера состоялась 1 января 2021 года.

Фильм "Последний богатырь: Корень зла" несколько выходных подряд возглавляет рейтинги по сборам в российском прокате. Премьера состоялась 1 января 2021 года, за это время картина собрала более 1,8 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

Первая часть фильма "Последний богатырь" вышла в октябре 2017 года. Во второй части Ивану, сыну Ильи Муромца, предстоит отправиться в новое путешествие по Белогорью, принять участие в Богатырских играх и вступить в схватку с древним злом. Помогать ему будут друзья – Василиса Премудрая, Кощей Бессмертный, Баба-Яга и др.

В ролях: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Елена Яковлева, Елена Валюшкина, Кирилл Зайцев и др.

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Видео: YouTube / Disney Россия