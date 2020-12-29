Вышел трейлер сборника короткометражек "Pixar Popcorn"

В сборник войдут 10 мультфильмов, в которых зрители увидят персонажей из "Истории игрушек", "В поисках Немо", "Тайны Коко" и др.

В сети появился трейлер со сборником короткометражек "Pixar Popcorn", основанных на самых популярных проектах Pixar. В сборник войдут 10 фильмов, персонажами которых станут любимые с детства герои.

В частности, зрители увидят на экране овечку и пару картофелин из "Истории игрушек", рыбку Дори из "В поисках Немо", скелетов из "Тайны Коко" и др. Кроме того, в сборник войдут короткометражки, созданные по мотивам мультфильмов "Тачки" ("Танцы с тачками"), "Душа" ("Душа города"), "Суперсемейка" и др.

Ранее звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт заявил об уходе из кино.

Видео: YouTube / Pixar