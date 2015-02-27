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Вышел трейлер фильма "Проект Аве Мария"

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Мировая премьера состоится 20 марта 2026 года.

Кинокомпания Amazon MGM представила трейлер фантастического фильма "Проект "Аве Мария"". Режиссерами картины выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер.

Сюжет рассказывает историю учителя Райланда Грейса. Он отправляется на космическом корабле в путешествие, чтобы спасти планету. Там он встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род.

В главных ролях сыграли Райан Гослинг, Сандра Хюллер и Милана Вайнтруб. Мировая премьера состоится 20 марта 2026 года.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер-трейлер фильма "Бугония".

Видео: YouTube / Amazon MGM Studios

Теги: amazon mgm studios, проект аве мария, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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