Вышел трейлер фильма "Проект Аве Мария"

Мировая премьера состоится 20 марта 2026 года.

Кинокомпания Amazon MGM представила трейлер фантастического фильма "Проект "Аве Мария"". Режиссерами картины выступили Фил Лорд и Кристофер Миллер.

Сюжет рассказывает историю учителя Райланда Грейса. Он отправляется на космическом корабле в путешествие, чтобы спасти планету. Там он встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род.

В главных ролях сыграли Райан Гослинг, Сандра Хюллер и Милана Вайнтруб. Мировая премьера состоится 20 марта 2026 года.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер-трейлер фильма "Бугония".

Видео: YouTube / Amazon MGM Studios