Звезда "Гарри Поттера" Руперт Гринт заявил об уходе из кино

Актер задумался о завершении актерской карьеры после рождения дочери.

Британский актер Руперт Гринт, прославившийся благодаря роли Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере, задумался о завершении актерской карьеры. На такие перемены в жизни его толкнуло рождение дочери Уэнсдэй. Об этом сообщает Sunday Times.

Актер получил широкую известность, будучи маленьким мальчиком. Он сыграл одну из главных ролей в экранизациях книг писательницы Джоан Роулинг. Руперт Гринт неоднократно признавался, что чувствует себя некомфортно после того, как проснулся известным. Отцовство только усилило эти чувства.

Гринт сообщил, что ему нравится заниматься строительством, и он хотел бы попробовать себя в этой сфере деятельности. Когда дочка спит, актер создает крошечные кувшины и тарелки.

Ранее режиссер "Гарри Поттера" рассказал, чего боялся на съемках первых фильмов.

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и Орден Феникса (2007)