Режиссер "Гарри Поттера" рассказал, чего боялся на съемках первых фильмов

Он заявил, что постоянно ощущал огромную ответственность.

Режиссер фильмов "Гарри Поттер и философский камень" и "Гарри Поттер и тайная комната" Крис Коламбус рассказал, чего больше всего боялся на съемках двух первых частей франшизы. Об этом пишет Collider.

Коламбус признался, что постоянно ощущал огромную ответственность. Ему предстояло подобрать актеров, придумать, каким будет мир созданный Джоан Роулинг, и как показать волшебство. Режиссер знал, что не имеет права на ошибку, и постоянно чувствовал, что его вот-вот уволят.

"Все было хорошо, но я опасался, что если что-то пойдет не так, то мне укажут на дверь", - рассказал Крис Коламбус.

Режиссеру постоянно приходилось скрывать свои эмоции и создавать на съемочной площадке теплую атмосферу. Он смог успокоиться только после тестового просмотра первой части "Гарри Поттера" в Чикаго. Это была черновая версия продолжительностью три часа. Она очень понравилась как детям, так и взрослым. Итоговый вариант короче почти на 30 минут – хронометраж первого фильма 2 часа 32 минуты.

Работа над вторым фильмом доставила Коламбусу гораздо больше удовольствия, поскольку он чувствовал себя гораздо свободнее.

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Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"