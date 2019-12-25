Миккельсена утвердили на роль Грин-де-Вальда в "Фантастических тварях"

Из-за замены актера премьеру перенесли на лето 2022 года.

Киностудия Warner Bros. утвердила на роль злодея Геллерта Грин-де-Вальда нового актера. В третьей части "Фантастических тварей" Джонни Деппа заменит датский актер Мадс Миккельсен. Об этом пишет издание Deadline.

Кандидатуру Миккельсена предложил режиссер фильма Дэвид Йейтс, который также снял первые две части. Напомним, Джонни Деппа попросили отказаться от роли из-за проигрыша в суде британскому таблоиду The Sun дела о клевете. Несмотря на это, он получит гонорар в размере 10 млн долларов.

Стоит отметить, что поклонники Деппа возмущены таким решением создателей "Фантастических тварей". Они создали петицию, в которой требуют вернуть актера в проект. Ее подписали уже более 230 тысяч человек.

Из-за замены актера Warner Bros. пришлось перенести дату премьеры на 15 июля 2022 года. В третьей части "Фантастических тварей" зрителей ждет немало сюрпризов. Одним из них станет появление в приквеле персонажей из "Гарри Поттера". По данным инсайдеров, зрители увидят на экране лесничего школы чародейства и волшебства "Хогвардс" Рубеуса Хагрида, а также юного Тома Реддла, который впоследствии станет Лордом Волдемортом.

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Фото: Instagram / theofficialmads