Так создатели картины хотят компенсировать зрителям отсутствие героя Джонни Деппа.

В новой части фильма "Пираты Карибского моря" появится сын Джека Воробья. Об этом заявил голливудский инсайдер Дэниел Рихтман. По его мнению, так создатели франшизы хотят компенсировать зрителям отсутствие героя Джонни Деппа.

Шестая часть "Пиратов Карибского моря" уже находится в разработке. Режиссерское кресло проекта занял режиссер пятой части "Мертвецы не рассказывают сказки" Йоаким Рённинг. Кроме того, Disney готовит к выходу женский спин-офф "Пиратов" с Марго Робби в главной роли. Продюсировать его будет Кристина Ходсон.

После проигрыша в суде дела о клевете шансы на возвращение Джонни Деппа во франшизу крайне малы. Однако Disney представит потерянного сына Джека, поэтому в истории появится еще один Воробей.

Ранее мы писали, что Мадс Миккельсен может заменить Джонни Деппа в триквеле "Фантастических тварей".

Фото: кадр из фильма "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной Жемчужины"