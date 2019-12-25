Джонни Депп проиграл дело о клевете из-за обвинений Эмбер Херд

Пара развелась еще в 2016 году.

Голливудский актер Джонни Депп проиграл дело о клевете против британского таблоида The Sun. Об этом сообщилVariety.

В таблоиде утверждалось, что он избивал свою бывшую жену Эмбер Херд. Актриса, которая развелась с Деппом еще в 2016 году, выступила в качестве свидетеля.

Судья отметил, что Джонни Депп предоставил все основания для возбуждения иска о клевете. В это же время суд посчитал правдивыми заявления The Sun о 14 случаях домашнего насилия в семье Деппа и Херд.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, однако уже через год их брак распался. После этого Депп подал иск против бывшей жены и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она назвала себя жертвой домашнего насилия.

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Фото: ВК/ Джонни Депп