Вышел официальный русский трейлер "Жанны Дюбарри" с Джонни Деппом

Фильм покажут в России с 20 июля.

На YouTube появился русский трейлер фильма "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом в одной из главных ролей. Историческая драма будет показана на территории страны с 20 июля. В центре истории оказалась Жанна Вобернье - это молодая женщина из рабочего класса, которая использовала свой интеллект и очарование ради того, чтобы продвинуться вверх по социальной лестнице. В какой-то момент героиня знакомится с Людовиком XV, а затем - вскоре становится его любимой фавориткой. Благодаря своим отношениям с королем, к последнему возвращается вкус к жизни, который он растерял с годами. Не подозревая о статусе куртизанки, властитель Франции приглашает Жанну во дворец в Версаль. Приезд такой гостьи возмущает высший свет. Приближенным кроля не нравится влияние Жанны, поэтому они начинают плести опасные интриги против нее. Напомним, что мировая премьера фильма состоялась на 76-м Каннском кинофестивале, где "Жанна Дюбарри" была выбрана фильмом открытия мероприятия .В актерском составе проекта заявлены Пьер Ришар, Мелвил Пупо, Бенджамен Лаверн, Ноэми Львовский, Паскаль Греггори и Индия Хэйр.

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Фото и видео: YouTube / RWV Films