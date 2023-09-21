Вышел трейлер фильма "В огне" с Эмбер Херд

Entertainment Tonight представил трейлер фильма "В огне". Режиссером картины выступил Конор Эллин.
Сюжет расскажет историю психиатра из Нью-Йорка, которая отправилась на отдаленную плантацию, чтобы помочь мальчику с необычными способностями. Действия фильмах происходят в середине 1890-х годов. Ребенок сообщает врачу, что убил свою мать. Некоторые считают, что в тело мальчика вселился дьявол.
Главную роль сыграла Эмбер Херд. Также в фильме снялись Паскаль Борно и Сильвио Муралья. Мировая премьера состоится 13 октября.
Ранее мы сообщали, что вышел дублированный трейлер фильма "Катастрофа".
Видео: YouTube / Entertainment Tonight
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