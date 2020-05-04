Вышел дублированный трейлер фильма "Катастрофа"

Премьера в России состоится 9 ноября.

Российский дистрибьютор Capella Film представил дублированный трейлер фильма "Катастрофа". Режиссером картины выступил Жюст Филиппо.

Сюжет расскажет историю девочки-подростка Сельмы и ее родителей, Мишель и Элиз. Они сталкиваются с ситуацией, когда мир охватывает волна аномальных кислотных дождей, которые уничтожают все на своем пути. Семья отправляется в путешествие через всю страну, в ходе которого им предстоит преодолеть множество преград.

В главных ролях сыграли Гийом Кане, Летиция Дош, Мари Юнг и Пейшнс Мюнхенбах. Премьера в России состоится 9 ноября.

Ранее мы сообщали, что вышел второй трейлер новых "Голодных игр".

Видео: YouTube / Capella Film