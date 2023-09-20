Вышел второй трейлер новых "Голодных игр"

В США премьера картины намечена на 17 ноября.

Кинокомпания Lionsgate представила в социальных сетях свежий трейлер приключенческого фэнтези "Голодных игр: Баллада о змеях и певчих птицах", которое является приквелом серии фильмов "Голодные игры" с Дженнифер Лоуренс в главной роли. Возвращение в антиутопическую страну Панем состоится через два месяца. В мировой прокат лента будет выпущена 17 ноября.

Сюжет "Баллады о змеях и певчих птицах" расскажет о событиях, которые произошли за 64 года до начала приключений Китнисс Эвердин. Драйвером истории станет молодой Кориолан Сноу (Том Блит), который в дальнейшем станет одиозным правителем Панема. Сейчас юноше только 18 лет и он пока что не является тираном. Для семейства Сноу персонаж является последней надеждой спасти свою репутацию. В преддверии Десятых голодных игр Кориолан получает возможность показать себя и стать наставником для конкурсантов. Его первой ученицей становится Люси Грей Бэйрд (Рэйчел Зеглер).

Напомним, что в фильма легла опубликованная в 2020 году книга за автроством Сюзанны Коллинз, которая является автором оригинальных "Голодных игр". Режиссером и продюсером проекта заявленФренсис Лоуренс.

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Фото и видео: YouTube / Kinoafisha International