Вышел новый геймплейный трейлер файтинга Tekken 8

Авторы проекта рассказали о преимуществах бета-тестирования игры.

Компания Вandai Namco выпустила в социальных сетях новый геймплейный трейлер для компьютерной игры Tekken 8, демонстрирующий пользователям еще одного бойца - Фэн Вэя. Дополнительно разработчики подтвердили информацию о том, что следующий этап закрытого бета-тестирования состоится с 20 по 23 октября. В закрытом бета-тесте участники смогут протестировать онлайновую соревновательную игру с кроссплатформенным матчмейкингом. Они получат возможность посетить лобби Tekken Fight Lounge, в котором создадут собственные аватары и откроют чаты с другими игроками. Дополнительно в В Tekken Fight Lounge также будет представлена мини-игра Tekken Ball со сражениями на площадке для пляжного волейбола.

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Фото и видео: YouTube / Kinoafisha International