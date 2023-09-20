  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:29
126
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел трейлер сериала "Плакса" с дочерью Сергея Жукова в главной роли

0 0

Премьера состоится 28 сентября.

Онлайн-кинотеатр Wink представил трейлер подросткового сериала "Плакса". Продюсером проекта выступил лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков.

Сюжет расскажет историю юной Маши, которая оказывается в новой школе и сталкивается с тотальной травлей в новом коллективе. Со стрессом она справляется благодаря музыке.

Главную роль сыграла Нина Жукова, дочь музыканта и продюсера сериала. Также в фильме снялись Ваня Дмитриенко, Роман Маякин, Агата Муцениеце и другиие. Премьера состоится 28 сентября в онлайн-кинотеатре Wink. Позже сериал выйдет на телеканале СТС.

Ранее мы сообщали, что певец Сергей Жуков появится в новом сезоне "Простоквашино".

Видео: YouTube / Wink Russia

Теги: wink, плакса, сергей жуков, сериал
Категории: Лента новостей, Культура,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии