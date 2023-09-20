Певец Сергей Жуков появится в новом сезоне "Простоквашино"

В "Союзмультфильме" рассказали о новом герое для шоу.

Российский музыкант Сергей Жуков появится в одной из серий пятого сезона анимационного сериала "Простоквашино". Официальная премьера шоу запланирована на 25 сентября. Известно, что сын певца Энджел Жуков озвучит Дядю Федора. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы "Союзмультфильма". Увидеть новые выпуски можно будет изначально на онлайн-платформе Okko и "Мультиландии", а в конце месяца проект будет транслироваться на СТС.

До сих пор не верится, что могу сам себя увидеть в своем любимом мультфильме, и что голосом моего сына говорит теперь один из популярных мультгероев. И, конечно, особенно волнительно, что написанная мной песня объединила такие разные поколения. Сергей Жуков, артист

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Фото и видео: YouTube / Союзмультфильм

