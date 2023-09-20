Activision показала трейлер зомби-режима Call of Duty: Modern Warfare III

Режим будет доступен для пользователей игры с 10 ноября.

Компания Activision опубликовала в социальных сетях новый трейлер зомби-режима для грядущей компьютерной игры Call of Duty: Modern Warfare III, который уже стал традиционной частью серии всего проекта Call of Duty. Известно, что за создание зомби-режима в шутере ответственна студия Treyarch. В кинематографическом ролике разработчики показали, как в мире Modern Warfare III началась вспышка инфекционного вируса. Уточняется, что история началась с того момента, как торговец оружием Виктор Захаев применил биологическое оружие во время перестрелки с противниками.

Авторы добавили,т что в основе этого режима для Modern Warfare III лежит разновидность DMZ с PvE-геймплеем на одной большой карте. По заявлениям от омпании Activision, зомби-режим в обновлённом виде станет самым масштабным в истории всей серии Call of Duty. Официальный релиз Call of Duty: Modern Warfare III запланирована на 10 ноября 2023 года для персональных компьютеров, а также консолей PlayStation и Xbox.

Появился трейлер киносказки "Летучий корабль".

Фото и видео: YouTube / Call of Duty