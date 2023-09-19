Появился трейлер киносказки "Летучий корабль"

Релиз ленты намечен на 7 марта.

В социальных сетях опубликован трейлер игрового ремейка легендарного советского музыкального мультфильма "Летучий корабль". История останется практически без изменений. Речь идет о сюжете, в котором царь решается выдать свою дочь Забаву за "красавца Поля". Однако царевна стремится стать женой не богатого иностранного наследника, а любимого человека. В результате девушка знакомится честным и обаятельным матросом Иваном. Молодой человек при помощи обитателей волшебного леса строит Летучий корабль для того, чтобы улететь на нем вместе с любимой.

Режиссером проекта стал Илья Учитель. В актерском составе заявлены Леонид Ярмольник, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Александр Метелкин, Полина Гагарина, Федор Добронравов (Полкан), Сергей Гармаш (Водяной), Анна Уколова. Официальная премьера картины запланирована на 7 марта 2024 года. Оригинальный мультфильм Гарри Бардина вышел в 1979 году. В основе его сценария оказалась русская-народная сказка, а тексты и музыка песен принадлежат музыкантам Дунаевскому и Энтину.

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Фото и видео: YouTube / Новые трейлеры HD