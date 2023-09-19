Marvel и Disney+ представили новый трейлер второго сезона сериала "Локи"

Премьера шоу намечена на 5 октября.

Компания Marvel опубликовала в социальных сетях новый ролик, посвящённый второму сезону популярного сериала "Локи", про одноимённого бога из киновселенной. В тизере авторы анонсировали дату выхода проекта в свет. Шоу будет показано на день раньше, чем ранее планировалось - 5 октября. По предварительным сведениям, такие правки изменят также и даты выходов эпизодов на телеэкраны.Раньше шоу должно было выходить по пятницам, то теперь все шесть выпусков будут выходить каждый четверг.

Напомним, что второй сезон сериала с актером Томом Хиддлстоном продолжит альтернативную историю персонажа по имени Локи после кражи тессеракта, произошедшей в фильме "Мстители: Финал". Богу обмана предстоит ответить за свои преступления перед могущественной организацией, которая существует вне времени и пространства.

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Фото и видео: YouTube / Marvel Entertainment