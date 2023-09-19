Вышел релизный трейлер аддона Separate Ways для Resident Evil 4

Премьера дополнения запланирована на 21 сентября.

Компания Capcom выпустила релизный трейлер дополнения Separate Ways для ремейка компьютерной игры Resident Evil 4. В продолжительном ролике создатели проекта рассказали о некоторых событиях из расширения с персонажем Адой Вонг. История будет происходить параллельно сюжету ремейка Resident Evil 4. В ней героиня получает особое задание, в процессе которого столкнется не только с главным персонажем из оригинальной игры Леоном, но также и с Альбертом Вескером, который пытается возродить корпорацию "Амбрелла".

Официальная премьера Separate Ways запланирована на 21 сентября. Игра будет доступна для платформы персонального компьютера, а также консолей PlayStation и Xbox Series. Вместе с выходом дополнения в режиме "Наёмники" у пользователей появятся два новых героя.

Вышел трейлер вестерна "В поисках зверя" с Николасом Кейджем.

Фото и видео: YouTube / Resident Evil