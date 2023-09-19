Вышел трейлер вестерна "В поисках зверя" с Николасом Кейджем

Фильм выйдет в кинопрокат 20 октября.

Sony Pictures Entertainment представил трейлер вестерна "В поисках зверя". Режиссером картины выступил Гейб Польски.

Сюжет расскажет историю таинственного охотника на бизонов по имени Миллер. К нему присоединяется бывший студент Гарварда Уилл Эндрюс, который стремится к приключениям на Диком Западе. Им предстоит пережить трудное путешествие.

В фильме снялись Николас Кейджс, Фред Хечингер, Ксандер Беркли и другие. Он выйдет в кинопрокат 20 октября.

Ранее Netflix представил новый тизер сериала "Берлин".

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment