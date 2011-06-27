Netflix представил новый тизер сериала "Берлин"

Мировая премьера состоится 29 декабря.

Стриминговый сервис Netflix представил тизер сериала "Берлин". Проект является является спин-оффом "Бумажного дома". Режиссерами выступили Давид Баррокаль, Джеффри Каупер и Альберт Пинто.

Сюжет расскажет историю грабителя Андреса де Фонойоса, известного также как Берлин. События развернутся в Париже задолго до событий "Бумажного дома", где главный герой и его помощники постараются за один день провести ограбление на сумму 44 млн евро.

Главную роль сыграл Педро Алонсо. Мировая премьера состоится 29 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер комедии "Преступники".

Видео: YouTube / Netflix