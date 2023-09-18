Вышел трейлер комедии "Преступники"

Мировая премьера состоится 18 октября.

Вышел трейлер аргентинской комедии "Преступники", представленной на Каннском кинофестивале-2023. Режиссером проекта выступил Родриго Морено.

Сюжет расскажет историю персонажа по имени Моран, который работает в банке Буэнос-Айреса. Герой с помощью хитроумного плана хочет освободиться от корпоративной монотонности. Он крадет сумку с деньгами и передает их своему коллеге, а сам сдается полиции и отбывает тюремный срок. Однако его сообщнику приходится уехать в сельскую местность, чтобы спрятать деньги. Там он встретит загадочную женщину, которая изменит его жизнь.

В фильме снялись Даниэль Элиас, Эстебан Бильярди и Маргарита Мольфино. Мировая премьера состоится 18 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Монстры Калифорнии".

Видео: YouTube / MUBI