Вышел трейлер фильма "Монстры Калифорнии"

Фильм выйдет в прокат 6 октября.

Кинокомпания Screen Media представила первый трейлер фильма "Монстры Калифорнии". Режиссером проекта выступил солист группы Blink-182 Томас ДеЛонг, для которого эта работа станет дебютной.

Сюжет расскажет историю персонажа по имени Далласа Эдвардса, который отправится на поиски пропавшего отца, который является правительственным агентом. Вместе со своими друзьями герою предстоит связаться с таинственным заговором и дать ему отпор. Также в дело вмешаются некие паранормальные силы.

В фильме снялись Каспер Ван Дин, Ричард Кайнд, Камилль Костек, Джаред Скотт и другие. Фильм выйдет в прокат 6 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер драматического фильма "Уроки химии" со звездой Marvel Бри Ларсон.

Видео: YouTube / Screen Media Films