Вышел трейлер драматического фильма "Уроки химии" со звездой Marvel Бри Ларсон

Премьера шоу намечена на 13 октября.

На официально YouTube-канале американского стримингового сервиса Apple TV опубликован трейлер сериала "Уроки химии", посвященного биографии известной ученой и телеведущей Элизабет Зотт. Шой выйдет 13 октября на онлайн-ресурсе Apple TV+. Проект расскажет зрителям о том, как в начале 50-х годов девушка-химик противостоит патриархальному научному сообществу В какой-то момент ей приходится стать ведущей кулинарного телешоу. На главную роль заявлена Бри Ларсон ("Капитан Марвел", "Комната"). Также в актерском составе появятся Льюис Пуллман, Аджа Наоми Кинг, Стефани Кениг, Кевин Суссман, Патрик Уокер и Томас Манн. Шоураннером "Уроков химии"стал семикратным номинант "Эмми" Ли Айзенберг. Продюсерами шоу выступили Сюзанна Грант, Ларсон, Сара Адина Смит, Джейсон Бейтман и Майкл Костиган.

Напомним, что основной "Уроков химии" лег одноименный роман автора Бонни Гармус. Литературное произведение впервые было представлен на Франкфуртской книжной ярмарке осенью 2020 года, а в 2022-м опубликован издательством из США Doubleday.

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Фото и видео: YouTube / Apple TV