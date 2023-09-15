Вышел первый трейлер "Аквамена и Потерянного царства" с Джейсоном Момоа

Премьера фильма намечена на 20 декабря.

Компания Warner Bros. выпустила в социальных сетях первый трейлер фильма "Аквамен и потерянное царство". В презентационном видео авторы показали сюжетную завязку картины. Известно, что ключевым злодеем истории выступит Чёрная Манта, один из самых известных врагов супергероя. Официальная премьера картины запланирована на 20 декабря. Режиссёром ленты выступил Джеймс Ван, который известен зрителям по работе на первой частью серии и "Форсажами". В актерском составе проекта заявлены Джейсон Момоа ("Игра престолов", "Форсаж 10"), Эмбер Хёрд ("Аквамен"), Уиллем Дефо ("Маяк"), Дольф Лундгрен ("Рокки") и другие. Напомним, что Warner Bros. решила не переносить релиз фильма из-за забастовок актёров и сценаристов Голливуда. Ранее по этой причине студии пришлось отложить выход в свет "Дюны 2" до 15 марта 2024 года.

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Фото и видео: YouTube /DC