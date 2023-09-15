Вышел кинематографический трейлер дополнения Cyberpunk 2077 с Идрисом Эльбой

Релиз игры запланирован на 26 сентября.

В социальных сетях опубликован кинематографический трейлер дополнения к компьютерной игре Cyberpunk 2077 с голливудским актером Идрисом Эльбой в главной роли. В ролике раскрывается предыстория персонажа. Авторы описывают данное DLC как сюжет, который привнесет проекту элементы шпионского триллера. Игроки снова возьмут на себя управлением кибернетически усовершенствованного наемника по имени Ви, который станет агентом НСША. Ему придется спасать главу государства.

Найдите союзников в Песьем городе, самом опасном районе Найт-Сити, чтобы распутать клубок шпионских и политических интриг. Сможете ли вы выполнить задание, от которого зависит ваша жизнь? писание игры

Официальная премьера "Призрачной свободы" намечена на 26 сентября 2023 года. Игра будет доступна на таких платформах как на Xbox Series X/S, PlayStation 5 и персональные компьютеры.

Вышел трейлер игры Final Fantasy VII Rebirth с датой релиза.

Фото и видео: YouTube / Cyberpunk 2077