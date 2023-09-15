Вышел трейлер игры Final Fantasy VII Rebirth с датой релиза

Релиз игры намечен на 29 февраля.

Вторая часть ремейка компьютерной игры Final Fantasy VII с подзаголовком Rebirth выйдет на консоли PlayStation 5 в следующем году. Авторы рассказали, что выбрали для релиза проекта дату. Речь идет о 29 февраля 2024 года. Отдельно создатели пояснили, что новинка будет поставляться сразу на двух дисках. Rebirth представляет из себя следующую часть запланированной трилогии ремейков игры Final Fantasy VII. Оригинал вышел в свет еще в 1997 год. В игровом сообществе он считается одной из лучших игр в жанре JRPG.

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Фото и видео: YouTube / PlayStation