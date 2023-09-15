Ubisoft показала большой сюжетный трейлер Avatar: Frontiers of Pandora

Релиз игры намечен на 7 декабря.

Компания Ubisoft показала в социальных сетях большой сюжетный трейлер компьютерной игры Avatar: Frontiers of Pandora В этот раз ролик раскрывает сюжетную завязку проекта. Авторы заметили, что пользователям придется примерить на себя роль На"ви и заняться исследованием Западной границы. При этом игрок будет играть за "дитя двух миров": рожденное На"ви, но воспитанное RDA.

Через пятнадцать лет после похищения вы свободны и должны воссоединиться со своим утраченным наследием. Познакомьтесь с новыми кланами На"ви, изучите их обычаи и присоединяйтесь к ним, чтобы защитить Пандору от RDA. синопсис

Официальная премьера игры запланирована на 7 декабря текущего года.

Показан трейлер фильма ужасов "Тёмная жатва".

Фото и видео: YouTube / Ubisoft