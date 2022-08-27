Показан трейлер фильма ужасов "Тёмная жатва"

Фильм выйдет в свет 13 октября.

В социальных сетях опубликован трейлер хоррора "Тёмная жатва", который долгое время находился в подвешенном состоянии. Съемки киноленты, режиссером которой стал Дэвида Слейда ("Сумерки. Сага. Затмение"), начались в 2021 году. Создатели предполагали, что картина выйдет в прокат в 2022 году. Однако позже лента пропала из графика премьер и теперь выходит в цифровой прокат более года спустя. Сюжет будет происходить Хэллоуин 1963 года в маленьком городке. Населенный пункт проклят мистическим существом, известного жителям как Пилозубый Джек. Каждый год жители городка собираются вместе для охоты на смертоносное существо, и к этой охоте присоединяется местный изгой Ричи Шепард. Однако во время операции герой делает страшное открытие и становится перед выбором. Лента расскажет историю, которая написана в одноименном романе. Премьера картины намечена на 13 октября.

В сети появился новый трейлер фильма "Создатель" с Джоном Дэвидом Вашингтоном.

Фото и видео: YouTube / MGM