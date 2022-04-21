В сети появился новый трейлер фильма "Создатель" с Джоном Дэвидом Вашингтоном

В кинотеатрах лента выйдет 29 сентября.

на официальном YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликован свежий трейлер фильма "Создатель", главную роль в котором исполнил Джон Дэвид Вашингтон ("Черный клановец", "Довод", "Малкольм и Мари"). Актерпримерил на себя образ бывшего спецназовца Джошуа, чья жена бесследно исчезла. По сюжету бойца отправляют устранить Создателя. Речь идет о человеке, который разработал таинственное оружие на основе искусственного интеллекта, способное уничтожить общество. Во время поисков Джошуа обнаруживает пугающее его начальство оружие, которое оказывается роботом в образе маленького ребенка. Герой берет его под защиту и даже обсуждает с машиной о том, что такое рай.

Значит, мы не можем отправиться в рай, потому что ты не хороший, а я не человек. ответ робота

Известно, что ребенка-робота в фильме сыграла Мэдлин Юна Войлес. В актерском составе проекта заявлены Джемма Чан ("Вечные", "Безумно богатые азиаты") и Кен Ватанабэ ("Лес самоубийц", "Начало", "Мемуары гейши", "Последний самурай"). Режиссером и сценаристом ленты выступил Гарет Эдвардс. Также над сценарием работал Крис Вайц.

Вышел новый трейлер мультфильма "Тролли 3" с Джастином Тимберлейком.

Фото и видео: YouTube / Rotten Tomatoes Trailers