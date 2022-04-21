Вышел новый трейлер мультфильма "Тролли 3" с Джастином Тимберлейком

Релиз картины запланирован на 17 ноября.

Компания DreamWorks Animation готовится к премьере новой главы музыкальной детской франшизы "Тролли". Кинопрокатчик Universal Picturesразместил в социальных сетях трейлер третьего фильма с подзаголовком Band Together. К своим ролям Поппи и Бранча вновь вернутся Анна Кендрик и Джастин Тимберлейк. По мере сближения со своим избранником Поппи обнаруживает, что у Бранча есть свои секреты из прошлого. Например, ещё в детстве его брат был похищен злодеями-музыкантами. Спустя годы персонажи рашают отправиться на поиски пропавшего тролля ради воссоединение с семьёй. Дополнительно к проекту присоединились Зои Дешанель ("500 дней лета"), Кид Куди ("Любовь к волосам") и Заша Мэмет ("Девочки"). Постановщиками выступили Уолт Дорн и Тим Хайц. Официальная премьера ленты намечена на 17 ноября.

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Фото и видео: YouTube / Universal Pictures