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Российская студия представила трейлер игры по сериалу "Сверхъестественное"

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Первая часть игры будет опубликована в декабре.

Российская студия представила трейлер компьютерной игры по сериалу "Сверхъестественное". В декабре 2022 года появилась информация о том, что отечественная компания Red Star Games запустила в разработку проект по известному телевизионному шоу. С того момента прошло более полугода, после чего команда представила дебютный трейлер. В ролике можно увидеть геймплейные кадры с ездой на автомобиле, перемещением и стрельбой. По словам разработчиков, данная игра создаётся на их личные денежные средства без привлечения сторонней помощи.

Известно, что сотрудники Red Star Games решили выпустить трейлер в двух вариантах. Первый — с актёрами, которые озвучивали персонажей в студии Novafilm. Второй ролик — с актёрами из Lostfilm. Авторы планируют добавить в компьютерную игру возможность выбора между двумя студиями озвучки. В общей сложности проект состоит из двух частей. В первой будет рассказываться история детства  братьев Винчестеров и их столкновении со сверхъестественным. Остальные части будут показывать путь Дина Винчестера как самостоятельного охотника на нечисть. Напомним, что первую часть авторы выпустят бесплатно эксклюзивно в сервисе VK Play уже в декабре этого года.

Вышел трейлер документального фильма "Анонимная телега" о Telegram-каналах.

Фото и видео: YouTube /  Red Star Games

Теги: red star games, компьютерная игра, сверхъестественное, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, Культура, Кино,

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